Colisión entre motocicletas deja 2 muertos y 2 heridos en El Ostional

Los jóvenes Cristian Ismael Valle Delgadillo, de 22 años, y Junieth Paola Hernández Tobal, de 25, murieron de forma casi inmediata la mañana de este lunes tras colisionar dos motos en la colina 155, en la comarca El Ostional, departamento de Rivas.

Mueren 2 jóvenes y 2 quedan heridos en choque de motos en El Ostional

En el accidente también resultaron heridos de gravedad el motociclista Eliezer Antonio Valle Delgadillo, de 36 años, y su pasajero de Kenny Gabriel Rojas Guido, de 20 años.

De acuerdo con los informes, Cristian Ismael y Junieth Paola viajaban a bordo de una motocicleta marca Yamaha YBR, placa RI 53-803, cuando colisionaron contra la moto matrícula M 156-934 manejada por Eliezer Valle.

Producto del fuerte impacto, los ocupantes de ambas motos terminaron estrellándose contra una valla metálica de contención a orillas de la carretera, en donde quedaron sin vida Cristian y Junieth.

Los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital Municipal Gaspar García Laviana de San Juan del Sur, donde Eliezer Valle ingresó en estado delicado por el trauma craneal severo que sufrió.

Cristian Ismael Valle era originario de la comunidad La Tortuga, jurisdicción de San Juan del Sur, en tanto Junieth Paola Hernández Tobal era de nacionalidad costarricense.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las circunstancias en que ocurrió la colisión, mientras los cuerpos de los fallecidos fueron entregados a sus familiares para sus honras fúnebres.

Con este hecho suman tres las personas fallecidas por accidentes de tránsito en el departamento de Rivas durante las últimas 24 horas.

La mañana de ayer domingo pereció el motociclista Erick Alberto Obando González, de 37 años, tras impactar contra un camión de carga pesada en la comunidad El Capulín.