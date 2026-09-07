Cuidador de finca muere tras casi 40 puñaladas en Matagalpa

El trabajador del campo Isaías Mateo Mercado González falleció luego de recibir aproximadamente 40 cuchilladas de parte del sujeto Jorlin Ariel Godínez, de 23 años, alias “Pijeta”.

Jorlin Ariel Godínez

El hecho de sangre ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de ayer domingo en la comunidad de Yale, en el municipio de El Tuma-La Dalia, departamento de Matagalpa.

Según las investigaciones, ambos hombres se encontraban trabajando como cuidadores de una finca y tras recibir el pago de su trabajo el sábado, se fueron a tomar guaro.

Al calor de los tragos, ambos iniciaron una discusión por temas desconocidos y, posteriormente, se retiraron del lugar hacia la finca donde laboraban y vivían, y horas más tarde se conoció la muerte de Isaías Mercado González.

El cuerpo fue examinado por el médico forense de Matagalpa, quien determinó como causa de la muerte un shock hipovolémico, a consecuencia de las casi cuarenta puñaladas que recibió en distintas partes del cuerpo.

Tras conocer lo ocurrido, las autoridades se movilizaron hasta el sitio del suceso y lograron la captura de Jorlin Ariel Godínez, señalado como autor del crimen, y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

