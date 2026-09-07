Jinotega: motociclista casi muere arrastrado tras incrustar su vehículo en camastro de camión

A punto de morir arrastrado estuvo un motociclista la tarde de ayer domingo tras colisionar fuertemente contra la parte trasera de un camión en movimiento mientras descendía por la peligrosa bajada de Cuesta de Wale, ubicada en el municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega.

Motorizado casi muere arrastrado por camión en Jinotega

El impactante suceso ocurrió cuando el conductor de la moto, quien presuntamente viajaba a exceso de velocidad, perdió el control y terminó incrustando completamente su liviano vehículo en el camastro del pesado automotor.

Sin percatarse de la colisión, el chofer del camión continuó su marcha arrastrando la motocicleta, mientras su conductor hacía malabares para bajarase de la misma y destrabarla, hasta que transeúntes y conductores que presenciaron el hecho lograron alertarlo a gritos al camionero para que detuviera la marcha.

Pese a lo aparatoso del accidente y al inminente riesgo de ser aplastado o arrastrado por varios metros sobre el asfalto, el motociclista resultó ileso de milagro, quedando todo en un gran susto y cuantiosos daños materiales.

Agentes de la Policía Nacional reiteraron el llamado a los conductores a moderar la velocidad y guardar la distancia de seguridad, especialmente en tramos carreteros con pendientes pronunciadas.