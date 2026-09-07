Desaparece cuidador de lanchas tras sumergirse en Waspam, Caribe Norte

El señor Milton Padilla Vanegas, de unos 50 años, desapareció en las aguas del Río Coco Arriba, a su paso por el embarcadero municipal de Waspam, Caribe Norte.

Padilla era originario de la comunidad de Pilpilia y se desempeñaba como cuidador de medios acuáticos en la zona del muelle.

Cazadores de noticias indicaron que Milton Padilla desapareció a eso de las nueve de la noche de ayer domingo tras sumergirse en las aguas para refrescarse.

La información sobre la desaparición fue proporcionada por su cuñado, el enfermero Orian Herrera Solórzano.

Las autoridades y equipos de socorro continúan las labores de búsqueda en la zona.

