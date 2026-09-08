Carmelo Reyes se lanza al río Jiguina y sigue desaparecido en Jinotega

En calidad de desaparecido se encuentra el ciudadano Carmelo Reyes Altamirano, quien la tarde de este lunes, se lanzó a las aguas del río Jiguina en el municipio de Jinotega.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que don Carmelo Reyes se lanzó a las aguas en completo estado de ebriedad, y por más que le advirtieron que no lo hiciera hizo caso omiso.

Los familiares al conocer del incidente alertaron a las autoridades competentes para proceder a su búsqueda. Don Carmelo, es originario de la comarca Datanlí.

