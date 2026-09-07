Reanudan búsqueda de joven desaparecido en playa El Velero, Nagarote

Socorristas de la Cruz Blanca, familiares y comunitarios reanudaron este lunes las labores de búsqueda del joven Roger Luis Téllez García, de 25 años, quien se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por las olas mientras se bañaba en playa El Velero, en el municipio de Nagarote, en León.

Roger Luis Téllez García

De acuerdo con la información recabada, Téllez García, habitante del barrio Santiago de Nagarote, acudió al balneario ayer domingo acompañado de su esposa y un grupo de amigos.

Durante la tarde, el joven ingresó al mar y no logró salir a la orilla junto con el resto de sus acompañantes.

Tras el reporte del suceso, los equipos de rescate desplegaron un operativo que debió suspenderse temporalmente al caer la noche, retomándose a primeras horas de esta jornada.

Ante las horas de angustia e incertidumbre que atraviesa la familia, los allegados hicieron un llamado urgente a la solidaridad de la población nagaroteña, solicitando el apoyo de pescadores o personas que dispongan de lanchas, botes o amplio conocimiento de la zona costera para sumarse de forma segura a las brigadas de localización.

