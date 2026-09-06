Joven se ahoga mientras visitaba a su mamá en San Francisco Libre
El joven Elvin Isaac Gutiérrez Hernández, de 20 años, pereció ahogado este domingo, en el lago Xolotlán, en el municipio de San Francisco Libre, departamento de Managua.
Testigos dijeron que Elvin realizó un clavado en el sector de Las Antenas, una zona poco profunda y con varias rocas en su interior.
Al ver que no salió a flote, su progenitora Ana Rebeca Hernández, de 41 años, pidió ayuda a pescadores de la zona que aunque actuaron rápido, no pudieron rescatarlo con vida.
Doña Ana Rebeca relató entre lágrimas que su hijo llegó a visitarla a San Francisco Libre, pues él vivía con su pareja en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya.
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