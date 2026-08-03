Hallan dos hombres flotando sin vida en El Viejo, Chinandega

Dos hombres de identidades desconocidas fueron encontrados flotando sin vida, boca abajo, al mediodía de este lunes frente a las costas del sector de Santa Julia, en la comunidad de Potosí, municipio El Viejo, departamento de Chinandega.

Encuentran flotando sin vida a dos personas en El Viejo, Chinandega

De momento se desconocen las circunstancias de muerte de los varones, uno de los cuales vestía de jean azul y camiseta color café.

Los cuerpos fueron sacados a la costa con ayuda de pobladores de la zona y luego se presentaron agentes policiales con un experto forense para tratar de determinar las causas de muerte de los hombres.

En comentarios de publicaciones en la red social de Facebook, personas del sector indicaron que uno de los fallecidos respondía al nombre de Lester, lo cual será confirmado confirme avancen las investigaciones policiales.

