Fallece en Granada el ortopedista Luis Felipe Bustos

La comunidad médica nicaragüense y la población se encuentran de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del destacado cirujano ortopedista, doctor Luis Felipe Bustos, ocurrido la mañana de este jueves en su casa en la ciudad de Granada, producto de complicaciones de salud.

El doctor Luis Felipe Bustos

A pesar de ser originario de Managua, el doctor Bustos ejerció su profesión durante varios años en la Gran Sultana, ciudad donde construyó un sólido prestigio profesional y un profundo vínculo con las familias locales.

Sus pacientes y colegas lo recuerdan por su alta vocación de servicio, su trato humano y su constante entrega a la salud del pueblo granadino.

Sus familiares informaron que tanto la vela como las honras fúnebres del estimado galeno se llevarán a cabo en la ciudad de Managua, donde será despedido por familiares, amigos y miembros del gremio médico.