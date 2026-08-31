Poblador perece por problemas de salud derivados del consumo de licor en El Rama

Al señor Víctor Flores López, de unos 60 años, correspondían los restos humanos encontrados la tarde de ayer domingo en la zona del estadio Gloria de Fútbol, en el municipio El Rama, Caribe Sur.

Víctor Flores López

Cazadores de noticias informaron que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y fue reconocido varias horas después por familiares de don Víctor Flores, gracias a la vestimenta encontrada en el lugar.

De acuerdo con los reportes, don Víctor era muy conocido en la localidad por deambular por las calles del municipio, ya que padecía de complicaciones de salud derivadas del consumo de alcohol.

