Guaro y velocidad acaban con la vida de motociclista en Siuna

A causa de un trauma craneal severo falleció Marvin Audiel Crespo Angulo, de 30 años, al accidentarse en motocicleta en el barrio Jorge Navarro, de Siuna, Triángulo Minero.

El fatal percance vial sucedió a las dos de la madrugada de este lunes frente a la Rotonda Dignidad, por donde Marvin Crespo conducía ebrio una motocicleta marca Suzuki color negro placa TM 10338.

Cazadores de noticias informaron que, debido al exceso de velocidad, Marvin perdió el control y se estrelló en el borde de concreto de la carretera, sufriendo la mortal lesión craneal porque no llevaba casco de seguridad.

