Granadino es extraditado a Estados Unidos por falsificar pasaportes y dinero en Costa Rica

El nicaragüense Armando Morales, de 63 años, originario de la ciudad de Granada, fue extraditado por Costa Rica hacia Estados Unidos, donde era requerido por las autoridades judiciales de ese país por falsificación de pasaportes y de dinero.

EEUU recibe granadino extraditado por pasaportes falsos

El Organismo de Investigación Judicial informó que el granadino es investigado por presuntos delitos relacionados con la falsificación, comercialización, almacenamiento y distribución de pasaportes estadounidenses fraudulentos, así como de moneda extranjera falsificada.

La Policía Judicial agregó que los hechos investigados ocurrieron entre 2021 y 2025, periodo durante el cual el sospechoso habría participado en actividades relacionadas con la falsificación de documentos oficiales y moneda extranjera, por lo que había una orden de búsqueda emitida a través de la INTERPOL.

