Granada: bacanalero termina noche de copas estrellado contra un monumento
En el hospital Amistad Japón-Nicaragua amaneció ingresado Rolando García Duarte, de 49 años, debido a las graves lesiones que sufrió en accidente de moto esta madrugada en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Granada.
Informes indican que Rolando García conducía su moto a exceso de velocidad y en estado de ebriedad y al llegar a la entrada del barrio perdió el control y se estrelló contra un monumento.
A causa del impacto García Duarte, sufrió fractura en su pierna derecha, posible trauma craneal leve por lo que fue atendido por técnicos de Cruz Blanca que posteriormente lo llevaron al centro asistencial.
Al mismo hospital granadino fue llevado Francisco Javier Sosa Gámez de 33 años, a causa de intoxicación alcohólica que sufrió en su casa localizado en el barrio Eleonora.
Una hermana que acompañaba a “Chico Sosa”, dijo que este tiene 4 meses de estar tomando licor como contratado por decepción amoroso luego de que su cónyuge se le “bailara” con otro hombre a Costa Rica.
Agregó que anoche que no lo vio lo fue a buscar a su cuarto encontrándole tirado en el suelo y con espuma en la boca por lo que de inmediato lo llevo al centro asistencial donde procedieron a desintoxicarlo.
El dictamen de los médicos indica que Francisco Javier Sosa, presenta cuadro de alcoholismo grado 4.