Vuelca camión con verduras en El Crucero y sus ocupantes salen ilesos

Momentos de zozobra vivieron la mañana de hoy miércoles, los ciudadanos Mario Araica y Juan Antonio Chávez, al volcarse con todo y el camión en el que transportaban productos perecederos.

El accidente ocurrió en el kilómetro 21 y medio de la carretera que conduce hacia el municipio de El Crucero, cuando ambos ocupantes viajaban del mercado de Mayoreo, en Managua; hacia Diriamba, Carazo.

Don Mario Araica, detalló que realizaba el segundo viaje del día, y el cansancio provocó que se durmiera al volante perdiera el control y se volcara dentro de una canaleta a un lado de la vía.

En el hecho, ambos resultaron con golpes leves, sin embargo, el camión sufrió serios daños materiales.

Otro accidente ocurrió frente a la Fuerza Aérea, en Carretera Norte, donde la moto placa M 315-794 impactó en el costado izquierdo la camioneta placa M 233-650 conducida por Delvin Rivera, de 25 años, quien presuntamente le interceptó el paso.

En el hecho, el motorizado y su pasajera resultaron con lesiones de consideración, por lo cual fueron trasladados al hospital Carlos Marx, de Managua.

