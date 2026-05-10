Furgonero salvadoreño se vuelca con fertilizante en Telica

El sueño venció al conductor salvadoreño César Moisés Castillo Chicas, de 36 años, provocando que el pesado furgón que manejaba terminara volcado a orilla de la carretera en el sector de Las Marías, en Telica, León.

Furgón volcado en Telica por conductor dormido

El accidente ocurrió este domingo en el kilómetro 108 de la vía que conecta Malpaisillo con la Villa 15 de Julio. El mastodonte, con placa C 135-781, iba cargado de fertilizante cuando el chofer perdió el control al quedarse dormido por un instante.

A pesar de que el vehículo quedó con las llantas hacia arriba y los daños materiales son cuantiosos, el conductor resultó ileso, logrando salir de la cabina por su propia cuenta ante el asombro de quienes circulaban por la zona.

Una patrulla de Tránsito de la Policía Nacional llegó al lugar de la escena para realizar el peritaje y regular el tráfico, mientras se coordinan las labores para remover el pesado vehículo y la carga esparcida.

Se espera que en las próximas horas una grúa de alto calado inicie las maniobras de levantamiento del furgón para despejar totalmente la vía.