Fuerzas policiales arrestan a 46 delincuentes mediante Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo

Como resultado del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, entre el jueves 4 y el miércoles 10 de junio, la Policía Nacional logró la captura de 46 sujetos por delitos de peligrosidad en diferentes partes del país.

Entre los detenidos se encuentra uno por muerte homicida, 17 por robo con intimidación, 10 por tráfico de drogas, 15 abastecedores y tres por el delito de abigeato.

A los delincuentes se les ocuparon como evidencias seis kilogramos de cocaína, 630 gramos de crack, ocho libras de marihuana, nueve teléfonos celulares y un semoviente.

Durante esta semana, la institución también ejecutó un total de 37,357 acciones preventivas en todo el territorio nacional, que incluyeron visitas casa a casa, encuentros comunitarios y atención a jóvenes en situación de riesgo.

Como parte de los planes de protección, la institución policial garantizó la seguridad en 73,148 actividades culturales, deportivas, recreativas y ferias de la economía familiar.

Asimismo, se brindó cobertura a los planes de Seguridad Escolar, destinos turísticos, centros recreativos y balnearios del país.

En el ámbito rural, el Plan de Seguridad en el Campo brindó protección a productores y trabajadores agrícolas en 2,877 comunidades.

Los oficiales realizaron 12,184 visitas a fincas y centros de acopio de café y leche, logrando garantizar la cobertura de seguridad a 23 rubros de la producción nacional.

Por otra parte, las autoridades destacaron que el pasado viernes 5 de junio se inauguró la nueva Unidad de Seguridad Ciudadana en el municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales.

La jefatura policial detalló que la delegación rinde homenaje al legado del Teniente “Reynaldo Segura Chamorro” y está dotada con medios de transporte, comunicación y mobiliario para el servicio de la comunidad.

