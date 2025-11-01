Fuerza Naval suspende zarpes por mal tiempo en el Caribe Nicaragüense
Este sábado, la Fuerza Naval suspendió los zarpes de embarcaciones menores en Bluefields, El Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas por los efectos de un frente frío que avanza sobre el mar Caribe nicaragüense.
El fenómeno provoca vientos de hasta 35 kilómetros por hora, olas de uno a dos metros y lluvias con tormentas eléctricas entre el primero y el 4 de noviembre.
La institución mantiene vigilancia y orienta a los pescadores a tomar precauciones y resguardarse en puerto seguro.