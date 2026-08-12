Fuerza Naval celebra 46 años con honores y condecoraciones

En el marco del 46.º aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, las autoridades nacionales llevarán a cabo mañana jueves por la tarde un acto central en el que esta especialidad recibirá los honores del pueblo nicaragüense.

Así lo anunció la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, durante su comunicación habitual de este miércoles 12 de agosto.

En sus palabras, la Compañera Rosario recordó que la hoy Fuerza Naval fue fundada originalmente como la Marina de Guerra Sandinista el 13 de agosto de 1980, y destacó su significativa contribución a la defensa de la soberanía nacional a través de misiones de protección, control y vigilancia en los mares y aguas interiores del país.

La ceremonia estará presidida por el Copresidente de la República, Comandante Daniel Ortega, y contará con la participación del Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, la Jefatura Suprema y Comandancia General del Ejército de Nicaragua y el Consejo Militar.

También estarán presentes autoridades de instituciones del Gobierno, agregados militares y jefes de misiones acreditados en el país.

Asimismo, asistirán oficiales retirados de la unidad, personal activo, familiares de los efectivos y familiares de héroes y compañeros caídos en el cumplimiento del deber.

Durante la actividad, el Comandante Daniel Ortega y el General de Ejército Julio César Avilés Castillo entregarán condecoraciones y distintivos a los miembros destacados de la institución militar.

La Copresidenta extendió sus felicitaciones y saludos fraternales al personal naviero y sus familias, concluyendo que en el evento también se rendirán honores y se ratificará el compromiso con el legado del líder revolucionario Fidel Castro.

