Fuerza Naval rescata a 5 tripulantes en embarcación a la deriva

La Fuerza Naval de Nicaragua rescató la mañana de ayer lunes a cinco tripulantes de la embarcación “Chamons”, que quedó a la deriva tras presentar desperfectos mecánicos. El hecho ocurrió a 10 millas náuticas del puerto de San Juan del Sur, Rivas.

Fuerza Naval de Nicaragua rescata a cinco tripulantes

Los rescatados son el capitán Maycol Alejandro Ruiz Salmerón, David López Sánchez, Juan Ruiz Callejas y Jeremy Gutiérrez Pizarro. Todos fueron trasladados a puerto seguro en excelente estado de salud.

El informe de la Capitanía de Puerto de San Juan del Sur, indica que la panga “Chamons”, matrícula 1493, zarpó a medianoche del 5 de enero desde la terminal pesquera.

El rescate fue posible gracias a la rápida intervención de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.



