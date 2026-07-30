Nicaragüense buscado por INTERPOL cae en Costa Rica por drogas

Un nicaragüense de apellido Rivera, de 43 años, fue capturado ayer miércoles en el sector de Caldera, provincia de Puntarenas, Costa Rica, tras confirmarse que en su contra pesaba una Notificación Roja de Interpol por el delito de tráfico de drogas.

Detienen en Costa Rica a nicaragüense buscado por INTERPOL

La detención fue realizada por agentes policiales mientras el sujeto transitaba por la zona.

Al momento de solicitarle sus documentos de identificación y verificar sus datos en el sistema internacional, las autoridades constataron la orden de captura emitida a requerimiento de la justicia salvadoreña.

Tras su arresto, Rivera fue remitido a las celdas del Ministerio Público en el centro de Puntarenas, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes mientras se determinan los procedimientos legales y el proceso para su eventual extradición a El Salvador.

