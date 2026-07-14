Suspenden zarpes en Bluefields y El Bluff por mal tiempo en el Caribe

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, informó que se mantiene bajo monitoreo un sistema de bajas presiones que se desplaza por el litoral del mar Caribe nicaragüense, el cual está generando condiciones climáticas adversas en la región.

El fenómeno meteorológico está provocando vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 35 y 50 kilómetros por hora en la franja costera.

Asimismo, se reportan olas de 1.5 a 2.5 metros de altura, acompañadas de tormentas eléctricas y lluvias de ligeras a moderadas que reducen la visibilidad.

Las autoridades también advierten sobre el incremento del caudal de los ríos.

Debido a estas condiciones de riesgo, las capitanías de los puertos de Bluefields y El Bluff, junto con los puestos de control y tropas navales, han decidido suspender la emisión de zarpes hasta nuevo aviso para embarcaciones menores, turísticas y de pesca con destino a mar abierto y comunidades costeras.

Finalmente, la Fuerza Naval recomendó a los tripulantes de las embarcaciones que ya se encuentran realizando labores de pesca en alta mar que adopten de inmediato todas las medidas de seguridad necesarias para proteger sus vidas y evitar tragedias.



