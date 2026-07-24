Fuerza Naval resguarda 509 ferris y barcos en lagos y Río San Juan

El Ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval, brindó servicios de protección, seguridad e inspección a embarcaciones y a la flota pesquera industrial en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales del país, durante el periodo del 17 al 23 de julio.

Fuerza Naval garantiza protección e inspección en principales puertos de Nicaragua

En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 14 buques mercantes, facilitando la exportación e importación de miles de toneladas métricas de mercadería, azúcar, derivados del petróleo y vehículos, además de recepcionar 18 barcos pesqueros y decenas de embarcaciones nacionales y extranjeras.

Por su parte, el Distrito Naval Caribe atendió buques mercantes, barcos de cabotaje con destino a El Bluff, Cayos Miskitos, Bluefields y Corn Island, así como 53 barcos pesqueros que aportaron más de 174 mil libras de productos marinos.

Asimismo, el Destacamento Naval de Aguas Interiores «Comandante Hilario Sánchez Vásquez» garantizó la seguridad de 509 ferris y embarcaciones en los lagos Xolotlán, Cocibolca y el río San Juan, movilizando a miles de pasajeros y cargas en las rutas de Moyogalpa, San Jorge, Solentiname y San Juan de Nicaragua.

