Hallan muerto a Reynaldo Torres en Teustepe tras enredo en hamaca

El ciudadano Reynaldo Torres Lira, de unos 60 años, fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en su vivienda ubicada en la comarca El Empalme jurisdicción del municipio de Teustepe, en el departamento de Boaco.

Hombre se ahorca accidentalmente mientras dormía en una hamaca en Boaco

De acuerdo con las primeras indagaciones, el adulto mayor llegó a su domicilio bajo los efectos del alcohol y se dispuso a descansar en una hamaca.

Aparentemente, debido a su estado de ebriedad, se enredó con los mecates de forma imprevista, provocándole una asfixia accidental.

Familiares del occiso realizaron el hallazgo en horas de la mañana e intentaron auxiliarlo, pero desafortunadamente ya no presentaba signos vitales.

Al sitio acudió un equipo especializado de investigación de la Policía Nacional de Boaco junto a un médico forense para inspeccionar la escena, realizar los peritajes correspondientes y descartar mano criminal.

