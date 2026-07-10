Fuerza Naval protege y revisa flota pesquera en puertos del país

El Ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y a la flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales del país, en el período del 3 al 9 de julio de 2026.

Fuerza Naval brinda protección e inspección a embarcaciones y flota pesquera

En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 14 buques mercantes, facilitando la exportación de más de 10,414 toneladas métricas de mercadería general, 3,290 de aceite de palma y 5,507 de alcohol.

Además, se controló la importación de productos como granos, combustibles, material de construcción y 843 vehículos.

Asimismo, se recepcionaron 36 barcos pesqueros que aportaron 39,584 libras de productos marinos, y se brindó atención a 14 embarcaciones extranjeras y 423 nacionales.

Por su parte, el Distrito Naval Caribe reportó la atención de un buque mercante con carga de exportación e importación, un buque tanque con 60,000 galones de diésel y 14 barcos de cabotaje destinados a El Bluff, Cayos Miskitos, Bluefields y Corn Island.

En este distrito también se recepcionaron 54 barcos pesqueros, los cuales aportaron a la producción un total de 136,364 libras de productos marinos.

Finalmente, el Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez” garantizó la seguridad de 582 ferris y embarcaciones en los lagos Xolotlán, Cocibolca y el río San Juan.

Entre las actividades principales destacaron el control de 121 ferris de carga con 10,139 pasajeros en la ruta Moyogalpa-San Jorge, 116 ferris con 9,463 pasajeros de San Jorge a Ometepe, y 345 lanchas con 7,918 pasajeros en el sector de San Carlos y el Archipiélago de Solentiname.