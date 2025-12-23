Fuerza Naval rescata a 11 personas a la deriva en aguas del Caribe Norte

Por Jonathan Morales
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Tras una intensa búsqueda, efectivos del Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua, localizaron y rescataron a once personas que quedaron a la deriva en una embarcación que presentó desperfectos mecánicos en el motor en aguas del Caribe Norte.

Rescate de once personas en el Caribe Norte de Nicaragua
Rescate de once personas en el Caribe Norte de Nicaragua

Las labores de búsqueda y rescate fueron realizadas el sábado 20 de diciembre luego de que las personas quedaron a bordo de la embarcación de transporte comercial de nombre “Smaily”, a ocho millas náuticas al Sureste de la comunidad Sandy Bay Tara.

Los rescatados son Nelly Anayo Thomas, de 56 años; Alen Salmerón Castro, de 36; Manuel Salvinias Omelly, de 26; Paterson Poveda Omelly, de 26; Jausca Colly Flores, de 26; Elasio Cisneros Macfred, de 25; Jauska Franklin Peralta, de 22; Bewacrk Salomón Flores, de 20; Wascar Collins Omelly, de 18 años y 2 menores de edad.

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