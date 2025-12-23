Fuerza Naval rescata a 11 personas a la deriva en aguas del Caribe Norte

Tras una intensa búsqueda, efectivos del Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua, localizaron y rescataron a once personas que quedaron a la deriva en una embarcación que presentó desperfectos mecánicos en el motor en aguas del Caribe Norte.

Rescate de once personas en el Caribe Norte de Nicaragua

Las labores de búsqueda y rescate fueron realizadas el sábado 20 de diciembre luego de que las personas quedaron a bordo de la embarcación de transporte comercial de nombre “Smaily”, a ocho millas náuticas al Sureste de la comunidad Sandy Bay Tara.

Los rescatados son Nelly Anayo Thomas, de 56 años; Alen Salmerón Castro, de 36; Manuel Salvinias Omelly, de 26; Paterson Poveda Omelly, de 26; Jausca Colly Flores, de 26; Elasio Cisneros Macfred, de 25; Jauska Franklin Peralta, de 22; Bewacrk Salomón Flores, de 20; Wascar Collins Omelly, de 18 años y 2 menores de edad.

