Fuerza Naval incauta 5 paquetes de marihuana en dos operativos en el Caribe Sur

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, asestó dos nuevos golpes al narcotráfico en cumplimiento de la Estrategia de Estado “Muro de Contención”, logrando la detención de dos ciudadanos y la incautación de cinco paquetes grandes de marihuana en diferentes puntos del Caribe Sur.

Incautación de droga en la costa del Caribe Sur

El primer operativo se realizó el pasado 2 de marzo, a 10 millas náuticas al norte de la comunidad de Tasbapounie. Durante el servicio operativo, los efectivos militares retuvieron al ciudadano Thomas López Wilson, de 54 años, a quien se le incautaron dos paquetes rectangulares con marihuana.

Posteriormente, el 7 de marzo, durante un sondeo rutinario en el muelle municipal de Bluefields, se interceptó una maleta que contenía tres paquetes adicionales de la misma hierba.

La droga era transportada por Ignacio Moore Artola, de 48 años, quien viajaba a bordo de la embarcación tipo panga denominada «Millenium IV».

Tanto los ciudadanos retenidos como la droga incautada y la embarcación involucrada fueron entregados a las autoridades correspondientes para el debido proceso judicial.

