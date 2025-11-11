Tras horas de búsqueda localizan panga con dos tripulantes a bordo en el Caribe Norte

Luego de una intensa búsqueda liderada por el Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua, la tarde de este martes fue localizada la panga matrícula M 678 de nombre “Miss Ericka”, que desapareció la tarde de ayer lunes luego de haber zarpado del muelle municipal en Bilwi, con destino a los Cayos Miskitos, a donde no llegó.

La embarcación es propiedad de la empresa pesquera PASENIC, la cual reportó la desaparición a las autoridades navales, señalando que a bordo iban sus trabajadores Faustino Fermín Downs, patrón o capitán de la panga y el marino Denslee Dean Madrigal Brack.

La búsqueda fue realizada por una lancha rápida del puesto naval de Puerto Cabezas, una lancha rápida asignada a los Cayos Miskitos, dos unidades más de la Fuerza Naval que se encuentran en la zona y una motonave de la empresa PASENIC, que fue la que logró encontrarla, al mando del capitán Baudilio Reyes, conocido como “Capitán Chichi”.

Cazadores de noticias informaron que los marineros fueron encontrados en óptimas condiciones y que se espera que la noche ya estén de nuevo en sus hogares.

Rescatan con vida a pescadores desaparecidos en Bilwi



