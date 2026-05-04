Fuego arrasa con humilde vivienda en San Marcos, Carazo

Totalmente destruida quedó la noche de este domingo la vivienda del señor Juan López López, de 50 años, al incendiarse mientras su esposa preparaba la cena, hecho ocurrido en el barrio Biel Bienne, en San Marcos, Carazo.

Supuestamente el incendio sucedió por una braza del fogón que cayó en material inflamable, desatándose las llamas que devoraron la humilde vivienda en cuestión de minutos.

Al sitio llego una unidad de los Bomberos, la cual evitó que las llamas se propagarán a otras casas.

El nombre del barrio caraceño proviene de la relación de hermandad y solidaridad entre el municipio de San Marcos y la ciudad bilingüe de Biel/Bienne, en Suiza.

