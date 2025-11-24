Familia queda en la calle tras voraz incendio que destruyó su casa en Pantasma

Solo con la ropa y los zapatos que andaban puestos quedaron cuatro personas luego de que la casa donde habitaban se quemó totalmente en la comunidad de Zenizabú, en Santa María de Pantasma, Jinotega, la mañana de este lunes.

Familia sobrevive a incendio en Pantasma, lo material se repone

El siniestro ocurrió en una vivienda construida de madera y láminas de zinc, donde habitaban Kelvin Daniel Hernández García, Scarlett Judith Torres, un menor de edad, y una mujer embarazada.

Afortunadamente, todos lograron salir a tiempo del inmueble para salvar su vida, aunque perdieron todas sus pertenencias.

Hasta el momento se desconoce el origen del incendio y el monto total de las pérdidas económicas.

Sin embargo, los afectados insisten en que lo más importante fue haber salido con vida porque lo material se repone con esfuerzo.