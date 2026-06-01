Fallece trabajador mientras laboraba dentro de pozo en El Viejo

El ciudadano Byron Gonzalo Villareal García, de 40 años, falleció la mañana del sábado tras sufrir un percance laboral dentro de un pozo, en una finca ubicada en la colonia Evert Mendoza, del municipio de El Viejo, Chinandega.

El Viejo: Limpia pozo y muere en finca

Según informes preliminares, la víctima estaba realizando labores de limpieza dentro del orificio cuando le ocurrió un percance que lo dejó inconsciente.

Personas que estaban en la entrada al pozo reaccionaron rápidamente para rescatarlo y lo llevaron de urgencia a un centro asistencial cercano.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de auxilio, los médicos del hospital confirmaron que el ciudadano llegó sin los signos vitales.

Al lugar se presentaron las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones de campo, determinando oficialmente que el deceso se debió a una muerte accidental.

