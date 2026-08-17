Fallece segundo pasajero y sube a dos los muertos en El Crucero

A dos se elevó el número de víctimas mortales tras el grave accidente de tránsito registrado la noche del pasado miércoles 12 de agosto en el kilómetro 27 de la carretera Sur, en el municipio El Crucero, en Managua.

La segunda víctima Marcos Antonio Alemán Sánchez

La segunda víctima fue don Marcos Antonio Alemán Sánchez, de 52 años, quien falleció este lunes en el Hospital Antonio Lenin Fonseca debido a las severas lesiones y un coágulo cerebral que sufrió durante el impacto.

El accidente ocurrió cuando Alemán Sánchez viajaba como pasajero en una motocicleta conducida por su compañero de trabajo, Norlan Bernardo Chávez López, de 36 años, quien falleció de forma instantánea en el lugar.

Ambos realizaban un giro hacia la izquierda cuando fueron colisionados por la parte trasera por un microbús placa M 371-414, manejado por Juan Pablo Guerrero Duarte, quien presuntamente conducía a exceso de velocidad.

A causa de la fuerte colisión, los dos ocupantes salieron proyectados hacia el carril contrario, impactando frontalmente contra otra motocicleta conducida por Luis Miguel Pérez Rivas, de 33 años, quien viajaba acompañado de su esposa, Alicia Masiel García Ramírez, de 38 años.

La pareja resultó con golpes y politraumatismos en diversas partes del cuerpo, siendo atendida inicialmente en el centro de salud de la localidad.

Las autoridades de la Policía Nacional mantienen retenido al conductor del microbús para deslindar las responsabilidades correspondientes por el delito de homicidio imprudente y las lesiones causadas en el trágico suceso.

