Capturan a sospechoso clave por crimen de María Vanessa en Nueva Guinea

Un giro inesperado en la investigación del crimen de la joven María Vanessa González Rodríguez, de 18 años, dio como resultado la captura de un nuevo sospechoso en Nueva Guinea, Caribe Sur, lo que dejaría en libertad al primer detenido por este caso.

Capturan a nuevo sospechoso por atroz crimen de jovencita en Nueva Guinea

El nuevo sospechoso ha sido identificado como Pedro Juan Angulo Icabalceta, de 56 años, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la víctima.

Tras este arresto, se conoció de manera extraoficial que Óscar de Jesús Leiva Díaz, alias «Chuchuca», quien había sido arrestado inicialmente, podría recuperar su libertad en las próximas horas.

Las investigaciones policiales señalan que el pasado 10 de julio, María Vanessa llegó a la vivienda de Angulo Icabalceta, donde se originó una discusión que terminó cuando el sujeto presuntamente la ahorcó.

Posteriormente, el señalado introdujo el cuerpo de la joven en un saco y le realizó una herida en el abdomen con el fin de evitar la acumulación de gases y que el cadáver flotara al ser lanzado a una laguna artificial, donde fue localizado dos días después.

Un testigo clave aseguró haber visto al sospechoso cargando el saco hacia dicho sector.

Durante un allanamiento en la vivienda del detenido, los peritos policiales encontraron un pantalón, ropa interior y un mechón de cabello que presuntamente pertenecen a la víctima, evidencias que ya fueron remitidas a las autoridades correspondientes para el debido proceso judicial.

