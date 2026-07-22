Fallece el ex pugilista granadino Jairo «Rocky» Páramo

A las 6 de esta mañana paso a otro plano de vida el ex boxeador granadino Jairo “Rocky” Paramo, a causa de una enfermedad natural, derivada del consumo de licor.

Jairo «Rocky» Páramo

Jairo Paramo, aunque no se destacó en su carrera amateur en el boxeo, se le reconoce por ser un púgil aguerrido que enfrentó a destacados del cuadrilátero nacional como Yambito Gamboa, Eddy Saenz, Adonis Cruz, entre otros.

Su carrera pugilística inició en 1994 y finalizó en 2005, en las que tuvo 31 combates de estos solo ganó una, fue noqueado en nueve ocasiones y su única victoria fue contra Néstor Guevara, en marzo de 2005.

Descanse en la paz del Señor Jairo “Rocky” Paramo.

