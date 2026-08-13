Fallece en Granada la maestra Evis Sandino Cruz, fundadora del centro San Antonio

La profesora Evis del Carmen Sandino Cruz, de 81 años, se destacó por la fundación del centro educativo San Antonio, con más de 50 años de trayectoria, fue socia fundadora de una universidad granadina.

Además, colaboradora de la educación en el Sistema Penitenciario de Granada, cuya escuela lleva su nombre e impulsora de causas sociales.

La municipalidad la distinguió con la orden José Joaquin Quadra Cardenal, en grado de Gran Medalla, por su aporte a la educación y a la cultura de La Gran Sultana, en el año 2011.

