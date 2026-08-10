Ciudadano fallece tres semanas de ser corneado por toro en Carazo

Tras luchar por su vida durante tres semanas, en el Hospital Antonio Lenin Fonseca, en la capital, la mañana de este lunes se confirmó el sensible fallecimiento de Silvio Alejandro Nicaragua González, de 42 años.

Silvio Alejandro Nicaragua González

Nicaragua González, habitaba en el barrio Carlos Núñez, en el municipio de Jinotepe, Carazo, y resultó gravemente herido la tarde del pasado 19 de julio tras ser embestido por un embravecido toro durante una actividad taurina local.

Producto del fuerte impacto y las severas cornadas recibidas, la víctima fue auxiliada en primera instancia y trasladada de urgencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos especialistas decidieron remitirlo al centro hospitalario de referencia nacional en Managua, donde lamentablemente terminó rindiéndose ante la muerte este 10 de agosto.

