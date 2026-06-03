Fallece el Ingeniero José Floripe, reconocido educador de Estelí

Este martes, con profundo dolor se informó de la muerte del Ingeniero Agrónomo, Docente y Ex director del Instituto Nacional de Estelí, José Alejandro Floripe Fajardo.

El ingenierio José Alejandro Floripe Fajardo

El ingeniero José Alejandro, es reconocido por su valioso aporte a la formación académica de generaciones de estudiantes y su compromiso con el desarrollo del sector agropecuario.

Antes de dar el último adiós al ingeniero José Alejandro, se realizó una misa de cuerpo presente en la Catedral de Estelí, y posteriormente, su sepelio en el cementerio San Francisco de Asís.

Ante esta irreparable pérdida, su viuda Norma Parrales Padilla, su hija la doctora María Alejandra Floripe, su nieto Edras Noé Falcón Floripe, su hermana Rosario Floripe Fajardo, y demás familiares agradecen el acompañamiento en este difícil momento.

La comunidad educativa y las familias estelianas, lamentan el deceso del ingeniero José Alejandro Floripe Fajardo, quien descansa en Paz del Señor.

