Destruyen 369 tragamonedas ilegales en Tipitapa para frenar adicción y lavado

A través de la Oficina de Casinos y Salas de Juegos de Azar, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), procedió a la destrucción de 369 máquinas tragamonedas.

Los equipos corresponden a decomisos en operativos contra locales ilegales y a unidades descartadas por fallas técnicas.

La destrucción se ejecutó la mañana de ayer jueves 16 de julio bajo la supervisión de una comisión interinstitucional integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Con esta medida se busca prevenir la adicción al juego, proteger a los menores de edad y reforzar la seguridad nacional en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.

Antes de iniciar el descarte, las autoridades verificaron rigurosamente el inventario de los equipos.

Posteriormente, se utilizó maquinaria pesada para desmantelarlos por completo, asegurando su inutilización definitiva y evitando que reingresen al circuito de apuestas ilegales.

Los residuos generados fueron trasladados a un sitio autorizado en el municipio de Tipitapa, y de acuerdo con los procedimientos establecidos, el material fue depositado en una fosa o enviado a centros de reciclaje y destrucción.

El Ministerio de Hacienda enfatizó que el proceso se desarrolló con total transparencia en cumplimiento de los artículos 42 al 46 de la Ley No. 766 (Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos de Azar) y su reglamento, el Decreto No. 06-2015.