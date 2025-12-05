Incendio seguido de explosión manda a volar Taller Pirotécnico en Diriomo

Un incendio de origen desconocido provocó una explosión que desapareció en su totalidad un taller de productos pirotécnicos en la comunidad El Rodeo, en el sector El Guanacaste, en Diriomo, Granada, la madrugada de hoy.

Explosión destruye taller pirotécnico en Diriomo

El inmueble donde funcionaba el taller de pirotecnia era alquilado por la familia Flores Flores, al señor Gerardo Pérez, en el callejón Los Borges, ubicado en el kilómetro 48.

Supuestamente en el lugar ya estaban listas para su venta 108 docenas de cohetes, con valor de 42 mil córdobas, además había abundante materia prima con la que se elaboran los fuegos artificiales.

“El estruendo se escuchó a varios kilómetros, generando temor entre las familias de las comunidades aledañas, pero gracias a Dios hubo personas afectadas”, expresó un habitante de Diriomo.

Al lugar del siniestro llegaron los Bomberos Unidos con varias unidades para sofocar las llamas y evitar que estas causaran mayores consecuencias.

Los Bomberos y peritos de criminalística de la policía realizan las investigaciones para determinar la causa de la explosión y el incendio que consumió el taller pirotécnico que deja cuantiosas pérdidas.