Estelí: Fallece trabajador que sufrió graves quemaduras eléctricas en el techo de su casa

El joven Roger Josué Méndez Godoy, de 21 años, falleció anoche a causa de las graves quemaduras que sufrió en gran parte de su cuerpo al recibir una fuerte descarga eléctrica en el barrio Arlen Siú, de la ciudad de Estelí.

Roger Josué Méndez Godoy, de 21 años

El hecho sucedió la mañana del miércoles pasado frente a la procesadora de tabaco Perdomo, donde pobladores informaron que Roger estaba trabajando en el techo de una casa de dos pisos, propiedad de Sandra Mendoza, cuando se electrocutó.

Algunos vecinos aseguraron que escucharon una fuerte explosión y luego vieron al joven envuelto en llamas tras recibir la descarga, lo que provocó la rápida movilización de los equipos de rescate hacia el lugar del suceso.

Víctor Mendoza, hermano de la dueña del inmueble, dijo que el joven estaba colocando un canal para desagüe, en tanto sus compañeros estaban poniendo los andamios para trabajar con seguridad.

Pero el joven Méndez subió al techo y por accidente tocó la línea eléctrica que le causó las graves quemaduras, que terminaron quitándole la vida luego de ser llevado en estado reservado al Hospital San Juan de Dios de Estelí.

Roger Josué Méndez Godoy era originario de una comunidad de San Sebastián de Yalí, Jinotega, hacia donde fue trasladado su cuerpo para las debidas honras fúnebres.

