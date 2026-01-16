En pocos minutos, amigos de lo ajeno arrasan con dos viviendas en Valles de Sandino

En cuestión de minutos, delincuentes no identificados ingresaron a dos viviendas de la Urbanización Valles de Sandino, y arrasaron con diversas pertenencias y objetos de valor.

Robos en Valles de Sandino alarman a vecinos

La señora Indiana Inestroza, una de las afectadas, dijo que salió a pagar unos impuestos y aparentemente, los delincuentes la tenían vigilada, porque en cuanto dio la vuelta se dirigieron a su casa y arrancaron las verjas y las persianas.

La indignada mujer dijo que los ladrones aparentemente andaban en algún vehículo porque se le llevaron un televisor de 43 pulgadas, computadoras y otros artículos de valor.

Luego de exponer el robo por las redes sociales, la mujer también interpuso la denuncia ante las autoridades policiales de Ciudad Sandino con la esperanza de que capturen a los autores de los robos perpetrados en ambas viviendas.

En las redes sociales señalaron que en esa urbanización las personas que cobran por el servicio de vigilancia no cumplen con sus funciones ya que diversas casas han sido objetos de robos en los últimos meses.

