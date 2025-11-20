El Salvador: Nicaragüense y guatemalteco en prisión provisional tras ser capturados con 150 kilos de cocaína

El nicaragüense Jarinton Javier Ruiz, de 32 años, y el guatemalteco Luis Alfredo García Guevara fueron dejados en prisión provisional tras ser acusados de intentar traficar drogas en aguas salvadoreñas.

Jarinton Javier Ruiz

La audiencia inicial se realizó este jueves en el Juzgado de Paz de Teotepeque, La Libertad, después que Jarinton y el chapín Luis García fueron capturados el 5 de noviembre cuando transportaban 150 kilos de cocaína valorados en 3 millones 700 mil dólares en El Salvador.

El pinolero y el chapín fueron neutralizados luego que la Fuerza Aérea salvadoreño detectó la embarcación sospechosa frente a las costas de La Bocana de Mizata, en el departamento de La Libertad, y avisó a la Fuerza de Tarea Naval Tridente, que inició la persecución.

El nicaragüense Jarinton Javier Ruiz y el guatemalteco Luis Alfredo García Guevara

Al verse descubiertos, ambos sujetos intentaron huir llevando la embarcación de nombre “La Toxica”, hacia tierra firme, donde las autoridades capturaron primero el nicaragüense y luego al guatemalteco cuando trataba de escapar por la zona costera.

Según los archivos de Tu Nueva Radio Ya, el pinolero Jarinton Javier Ruiz ya había sido capturado en la playa Peñas Rotas, de San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua, el lunes 16 de abril del 2018, cuando junto a otro sujeto trasladaban a pie en tres mochilas 718 mil 960 dólares, producto del narcotráfico.

