Fuerza Aérea conmemora 47 años de servicio y defensa en Nicaragua

En el marco del 47.º aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea inició las jornadas de conmemoración de su gesta constitutiva con un firme compromiso patriótico y de resguardo a la soberanía nacional.

Fuerza Aérea celebra 47 aniversario de su fundación

En conferencia de prensa, el jefe de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, General de Brigada Efrén Alejandro Marín Serrano, presentó un informe de las actividades desarrolladas por este componente militar, subrayando que las operaciones cotidianas se ejecutan bajo el legado histórico del General Augusto C. Sandino.

El alto mando militar recordó que el origen de la institución se remonta al 31 de julio de 1979, fecha en que, tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, combatientes sentaron las bases para la creación de un cuerpo aéreo al servicio de las familias nicaragüenses.

«Estos 47 años han significado 47 años de lucha constante y entrega en defensa de la soberanía. 47 años de vocación al servicio de nuestra población, 47 años firmes en la defensa de la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial», concluyó el General de Brigada Marín Serrano.

