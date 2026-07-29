Ejército de Nicaragua respalda reforma a la Constitución Política

El General Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, expresó el firme respaldo de la institución militar a la reforma de la Constitución Política, durante el proceso de consulta realizado este miércoles en la Asamblea Nacional.

General Julio César Avilés

Jefe del Ejército de Nicaragua durante el Proceso de Consulta a la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política

Avilés afirmó que las reformas forman parte de un proceso histórico orientado a fortalecer la institucionalidad y garantizar la defensa de la paz, soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense.

Durante su intervención, el jefe militar agradeció la invitación de la Asamblea Nacional para conocer de primera mano los alcances de la reforma a la máxima ley de la nación.

La sesión contó con la presencia del doctor Gustavo Porras, presidente del Parlamento, miembros de la Junta Directiva y diputados participantes en el proceso de consulta.

Avilés recordó que el Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas en el marco de la Constitución y las leyes, como única fuerza militar del país.

Según expresó, la institución aporta sus esfuerzos para garantizar condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz, necesarias para el desarrollo y bienestar de las familias nicaragüenses.

El jefe del Ejército habló en nombre de las Fuerzas Terrestres, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y la Fuerza de la Reserva Patriótica.

También mencionó a soldados, sargentos, suboficiales, funcionarios, personal auxiliar, alumnos en formación militar, Consejo Militar, Cuerpo de Generales, oficiales superiores, oficiales subalternos y la Comandancia General.

En su mensaje, Avilés sostuvo que el respaldo a la reforma se realiza en pleno ejercicio del derecho de Nicaragua a ser libre, soberana e independiente.

El General reafirmó que los miembros del Ejército se reconocen como herederos de los ideales del General Augusto C. Sandino y de su Ejército Defensor.

También rindió homenaje a la memoria de los héroes y mártires caídos por la libertad de la patria a lo largo de la historia.

Avilés aseguró que la institución militar asume el compromiso de respaldar y defender siempre el derecho de Nicaragua a conducir sus propios destinos sin injerencia extranjera.

Al finalizar sus palabras, recordó la consigna que acompaña las misiones del Ejército de Nicaragua: “¡Viva el Ejército de Nicaragua! ¡Patria y Libertad!”

El proceso de consulta continuará en la Asamblea Nacional, donde se seguirán conociendo los aportes de instituciones y sectores nacionales sobre la iniciativa de reforma a la Constitución Política.

Palabras del General Julio César Avilés

Jefe del Ejército de Nicaragua durante el Proceso de Consulta a la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política

Miércoles 29 de Julio de 2026

Doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional, Miembros de la Junta Directiva y Diputados presentes. El día de ayer conocimos, en la Sesión, que se conformó la Comisión Constitucional para impulsar la Reforma a la Constitución Política.

Queremos, en nombre de todos, agradecer la invitación de la Asamblea Nacional para estar aquí con ustedes, para conocer, pues, de primera mano, como usted lo ha expuesto, los alcances de la Reforma a la Máxima Ley de la Nación, como es nuestra Constitución Política. Reformas que se desarrollan como parte de un proceso histórico para fortalecer la Insti-tucionalidad, con el fin de garantizar la defensa de la Paz, la Soberanía, la Independencia y la Autodeterminación de nuestra amada Patria, que son los Derechos irrenunciables de nuestro Pueblo y fundamento de la Nación nicaragüense.

El Ejército de Nicaragua, como única Fuerza Militar del País, cumplimos nuestras misiones y tareas en el marco de la Constitución y las Leyes, aportando significativamente, dando todos nuestros esfuerzos para garantizar las mejores condiciones de Seguridad, Estabilidad, Tranquilidad y Paz, condiciones necesarias para el desarrollo y el Bienestar de todos los nicaragüenses, principalmente de los más necesitados.

Estimados Miembros de la Asamblea Nacional, quiero, en nombre de todos mis Hermanos de Armas que integran el Ejército de Nicaragua, de las Fuerzas Terrestres, de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza de la Reserva Patriótica, representados en este segmento de Compañeros que están aquí presentes en esta histórica reunión, quiero, en nombre de nuestros Soldados, Sargentos, Suboficiales, Funcionarios, Personal Auxiliar y Alumnos en formación militar, en nombre del Consejo Militar, del Cuerpo de Generales, de los Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos y, por supuesto, de la Comandancia General, expresarles a ustedes nuestro firme respaldo a la Reforma de la Constitución Política que se realiza en pleno ejercicio de ser Libres, Soberanos e Independientes.

Queremos reafirmar a nuestro Pueblo y a nuestras Autoridades Supremas que los Miembros del Ejército de Nicaragua, como leales y dignos Herederos de los Ideales del General Sandino y de su Ejército Defensor, y leales a la memoria inmortal de los miles y miles de Héroes y Mártires caídos por la Libertad de nuestra Patria a lo largo de la Historia, asumimos el compromiso de respaldar y defender siempre el Derecho de ser Libres y Soberanos para conducir nuestros propios destinos sin la injerencia extranjera.

Por ello, siempre nosotros, cuando salimos desde cualquier punto de la Geografía Nacional con nuestras Unidades, decimos, para cumplir nuestras misiones, que en cumplimiento de nuestras misiones y tareas, en defensa de la Patria y la Institución: ¡Viva el Ejército de Nicaragua! ¡Patria y Libertad!

Que es la máxima aspiración y legado del General Sandino, la cual hacemos propia, y que, juntos, todos los Miembros del Ejército de Nicaragua, junto a los que aman tener Patria, unidos todos, estamos haciendo realidad.

Muchas gracias, Doctor.