Nicaragua y Honduras refuerzan patrullaje fronterizo contra el crimen

Representantes del Ejército de Nicaragua y de las Fuerzas Armadas de Honduras sostuvieron una reunión de trabajo en el Fuerte Mocorón, Honduras, con el fin de consolidar la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen en las zonas limítrofes.

Los Ejércitos de Nicaragua y Honduras sostuvieron una reunión de coordinación en el marco de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC)

Durante el encuentro, los mandos militares de ambos países acordaron intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, establecer un intercambio de información en tiempo real y reforzar la presencia de tropas en los pasos fronterizos no habilitados para frenar el delito transnacional y los crímenes ambientales.

Como parte de los acuerdos, las autoridades militares confirmaron la realización de patrullajes coordinados a lo largo de la frontera.

Esta medida busca neutralizar a los grupos delictivos, resguardar los recursos naturales y llevar tranquilidad a las familias que habitan en las comunidades fronterizas de ambas naciones.

