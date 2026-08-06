Nicaragua y Honduras refuerzan patrullaje fronterizo contra el crimen
Representantes del Ejército de Nicaragua y de las Fuerzas Armadas de Honduras sostuvieron una reunión de trabajo en el Fuerte Mocorón, Honduras, con el fin de consolidar la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen en las zonas limítrofes.
Durante el encuentro, los mandos militares de ambos países acordaron intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, establecer un intercambio de información en tiempo real y reforzar la presencia de tropas en los pasos fronterizos no habilitados para frenar el delito transnacional y los crímenes ambientales.
Como parte de los acuerdos, las autoridades militares confirmaron la realización de patrullajes coordinados a lo largo de la frontera.
Esta medida busca neutralizar a los grupos delictivos, resguardar los recursos naturales y llevar tranquilidad a las familias que habitan en las comunidades fronterizas de ambas naciones.