Rescatan en el Caribe Norte a 8 marineros venezolanos a la deriva

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, ejecutó con éxito una labor de búsqueda, salvamento y rescate que permitió poner a salvo a ocho tripulantes de nacionalidad venezolana que quedaron a la deriva en aguas del mar Caribe.

Ejército de Nicaragua rescata a 8 marineros venezolanos a la deriva en el Caribe Norte

La operación militar se desarrolló el pasado 3 de agosto de 2026, luego de que la embarcación pesquera de bandera venezolana, nombrada “Don Cipriano”, presentara fallas mecánicas en el motor y problemas en su sistema eléctrico.

Las tropas navales localizaron la nave a 45 millas náuticas al este de Cayos Miskitos, dentro de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Los marineros rescatados fueron identificados como Matías José Marcano Marcano, de 74 años; Fredy Fernando Almario Parra, de 57; Juan Francisco González Castillo, de 56; Jesús Florentino Mojica Ramos, de 51; Luis Daniel Suarez García, de 36; Fernando Eliezer Almirio Aguilar, de 35; Josué David González Morales, de 33, y Ángel Manuel Antes González, de 21 años.

Tras el rescate efectivo realizado con las fuerzas y medios del Distrito Naval Caribe, los ocho ciudadanos venezolanos fueron trasladados hacia Puerto Cabezas, donde recibieron atención médica primaria para garantizar su estado de salud.



