Ejército ocupa 24 reses y captura a dos en Wiwilí

El Ejército de Nicaragua, a través del 6 Comando Militar Regional, asestó un golpe al contrabando de ganado en el departamento de Jinotega.

Ejército de Nicaragua ocupa 24 semovientes trasladados hacia Honduras

El servicio operativo militar se ejecutó el 1º. de julio en la comunidad Boca de Wamblán, ubicada en el municipio de Wiwilí.

En ese lugar, las tropas detuvieron a los nicaragüenses José Otoniel Cruz Vásquez, de 36 años, y Holvin Josué Blandón Hernández, de 32.

A los retenidos se les ocuparon 24 semovientes, los cuales eran trasladados de manera ilegal con rumbo hacia la vecina República de Honduras.

Durante la requisa de los uniformados, a los sujetos también se les decomisó una motocicleta con placa M 362-448 y un arma blanca.

Tanto las personas retenidas como el ganado ocupado, el vehículo de dos ruedas y el arma blanca, fueron puestos de inmediato a la orden de las autoridades correspondientes para que se inicie el debido proceso legal.