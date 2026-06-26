Ejército de Nicaragua incauta más de 6 mil pies tablares de madera ilegal en Muelle de los Bueyes
El Ejército de Nicaragua informó que, a través de un servicio operativo del Quinto Comando Militar Regional, ejecutó la ocupación de 6,691 pies tablares de madera de las especies Cedro y Laurel en la comunidad El Topacio, municipio de Muelle de los Bueyes, Caribe Sur.
La madera incautada el pasado 25 de junio de 2026 había sido aserrada de manera ilegal, violentando abiertamente las leyes de protección ambiental y forestal establecidas en el país.
Tras concluir con éxito el operativo militar, el cargamento forestal fue entregado formalmente a las autoridades competentes para que se apliquen los procedimientos legales correspondientes.