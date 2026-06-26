Ejército de Nicaragua incauta más de 6 mil pies tablares de madera ilegal en Muelle de los Bueyes

El Ejército de Nicaragua informó que, a través de un servicio operativo del Quinto Comando Militar Regional, ejecutó la ocupación de 6,691 pies tablares de madera de las especies Cedro y Laurel en la comunidad El Topacio, municipio de Muelle de los Bueyes, Caribe Sur.

Madera ilegal en Muelle de los Bueyes: ocupan 6,691 pies

La madera incautada el pasado 25 de junio de 2026 había sido aserrada de manera ilegal, violentando abiertamente las leyes de protección ambiental y forestal establecidas en el país.

Tras concluir con éxito el operativo militar, el cargamento forestal fue entregado formalmente a las autoridades competentes para que se apliquen los procedimientos legales correspondientes.