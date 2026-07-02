El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe, brindó acompañamiento a miembros del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) en el sector de Cayo Great Tyra, en Laguna de Perlas, Caribe Sur, donde ocuparon 6 tortugas verdes de la especie Chelonia mydas.

La acción ambiental tuvo lugar ayer miércoles, cuando los especímenes eran trasladados de manera ilegal a bordo de embarcaciones tipo panga, lo cual representa una violación directa a las regulaciones establecidas en el «Plan de Acción para el aprovechamiento de subsistencia de la tortuga verde», un instrumento implementado por el MARENA.

Tras constatar la infracción y asegurar el bienestar de los animales silvestres, los efectivos militares y los funcionarios de INPESCA procedieron a liberar las tortugas en su hábitat natural, reafirmando el compromiso institucional con la protección de los recursos naturales y las especies en peligro de la región.