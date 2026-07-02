Ejército realizará ejercicios de tiros en Bluefields del 2 al 4 de julio

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó a la ciudadanía, en especial a los habitantes de Bluefields, que del 2 al 4 de julio de 2026 se llevarán a cabo ejercicios de tiro con armas de infantería.

Las prácticas programadas se realizarán entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en el polígono de tiro del Estado Mayor del Distrito Naval Caribe, el cual se encuentra ubicado en el barrio Loma Fresca.

Por tal razón, se hace un llamado preventivo a la población del barrio Loma Fresca y sectores aledaños para que no se alarmen ante el movimiento de personal militar ni por las detonaciones que se escucharán durante las jornadas mencionadas.

Asimismo, las autoridades militares solicitaron a los pobladores atender con rigurosidad las señales preventivas de seguridad establecidas en el perímetro con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.



