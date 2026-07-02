Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua incauta 132 tacos de cocaína en Chinandega

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua asestó un importante golpe al narcotráfico internacional al ejecutar un exitoso operativo militar en el sector de Isla Venecia, ubicada en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega.

Durante la operación, las fuerzas de seguridad fronteriza lograron la interceptación e incautación de una embarcación tipo lancha, en cuyo interior se transportaba un cargamento ilícito que sumaba un total de 132 tacos de cocaína.

En el desarrollo de la acción combativa se registró un fuerte intercambio de disparos entre los efectivos militares y los tripulantes de la lancha.

Pese a la resistencia armada, la rápida maniobra del personal naval permitió la detención de dos personas vinculadas al traslado del estupefaciente.

Tanto el cargamento de droga decomisado como las dos personas capturadas serán puestos a la orden de las autoridades civiles correspondientes en las próximas horas para el debido proceso judicial.